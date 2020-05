Wirecard Aktie: Unfassbarer Hammer zum Wochenende!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard leistet sich wieder einmal einen unfassbaren Hammer. Diesmal zum Wochenende. Das Unternehmen ist für Analysten kaum noch zu greifen. Immerhin notiert Wirecard im deutschen Leitindex Dax, der für höchste Qualitätsstandards in der Berichterstattung steht – und tritt nach Meinung einiger Beobachter zumindest an verschiedenen Stellen immer mal wieder mit ungewöhnlichen Bremsen an den Markt. Jetzt verkündete Wirecard: Der Jahresfinanzbericht, zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



