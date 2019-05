Wirecard Aktie: Und wieder ein neuer Kunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Und es geht weiter mit dem tendenziell positiven Nachrichtenfluss bei Wirecard, soweit es neue Kunden bzw. neue Kooperationen betrifft. So teilte der Zahlungsdienstleister am Donnerstag mit, die Luxus-Mode-Marke „Karen Millen“ als neuen Kunden gewonnen zu haben. Kunden des Unternehmen sollen in Zukunft sowohl in den europäischen Filialen als auch online Alipay als Zahlungsmöglichkeit nutzen können. Und „Karen Millen“ ist keine kleine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung