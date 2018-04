Wirecard-Aktie: Und wieder gibt es einen neuen Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard befindet sich nach Meinung von Chartanalysten in einer äußerst starken Verfassung. Nach einem Plus von 3 % am Donnerstag und weiteren +1,4 % am Freitag sollte es für die Aktie nunmehr massiv nach oben gehen, meinen die Chartanalysten. Denn damit hat Wirecard ein neues Allzeithoch markiert. Das bisherige Hoch lag bei 110,70 Euro und wurde am 18. April 2018 aufgestellt. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.