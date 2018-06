Wirecard Aktie: Unbedingt kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte auch am Freitag weiter aufsatteln. Der Wert hat sich um fast 1 % nach oben geschoben und befindet sich auf einem neuen Allzeithoch-Niveau. Damit eröffnet sich die Perspektive für kletternde Notierungen bis zu 150 oder sogar 200 Euro. Denn es sind keine Hürden in Sicht, die sich dem Wert noch in den Weg stellen könnten. Vorsicht, meinen die Experten. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.