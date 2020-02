Wirecard Aktie: Traumziel ausgerufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat ein neues Traumziel. In zwei Tagen wird es zur Veröffentlichung der jüngsten Zahlen kommen. Die Finanzmärkte haben sich auf einen weitergehenden Durchbruch vorbereitet. Wenn eine bestimmte Marke überwunden wird, dann dürfte Wirecard in den kommenden Wochen nicht nur 160 Euro, sondern auch die Marke von 200 Euro anvisieren, so die Meinung der Analysten.

Wirecard: Extrem stark

Wirecard hat in den vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung