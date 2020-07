Wirecard-Aktie – Ein Trauerspiel! Wo bleibt die Verantwortung?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es kommen jeden Tag neue Erkenntnisse im Wirecard-Skandal an das Tageslicht! Die teils bizarren Geschehnisse rund um das Vorstands-Mitglied Jan Marsalek oder die Fragen hinsichtlich des Wirtschaftsprüfers EY, der scheinbar in den vergangenen Jahren einfach nicht tief genug gebohrt hat. So langsam wenden sich die Vorwürfe aber auch in Richtung der Börsenaufsicht und den Behörden. Hier scheint sich niemand so richtig ...



