Wirecard Aktie: Thomas Cook oder Enuygun!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Zu Wochenbeginn stand der Insolvenzantrag der Thomas Cook Group durchaus im Blickpunkt des Anlegerinteresses. Was das mit Wirecard zu tun hat? Nun, vielleicht sind klassische Reisebüros inzwischen eher ein Relikt der Vergangenheit. Reisende kaufen offensichtlich gerne online ihre Flugtickets. Und da sieht es so aus, als ob sich Wirecard nicht an die Relikte der Vergangenheit, sondern an die Zukunft hält. Konkret: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung