Wirecard Aktie: Thema Smart Biometrics!

Und wieder eine Kooperation – und wieder in Asien! Um was es geht: Wirecard teilte mit, künftig mit der indischen YES BANK zusammen zu arbeiten. Das soll laut Wirecard die viertgrößte Privatbank Indiens sein, einem Land mit weit über einer Milliarde Einwohnern. Es geht darum, das dortige sogenannte „Aadhaar Enabled Payment System" zu unterstützen. Der Zweck ist nützlich für die dortige



