Wirecard Aktie: Tage der Entscheidung!

Bei der Aktie von Wirecard ging es jüngst wieder einmal hoch her. Das Papier verlor kurz vor dem Wochenende um mehr als fünf Prozent an Wert. Ausnahmsweise waren dafür mal keine Short-Attacken oder Gerüchte der Grund. Die Anleger verließ vielmehr der Mut, nachdem der Zahlungsdienstleister ankündigte, vorläufige Zahlen erst Mitte Februar zu präsentieren. In den vergangenen Jahren kamen diese Zahlen immer ...



