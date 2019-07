Wirecard Aktie: Stimmrechtsmitteilung am Montag!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Zu Beginn der neuen Handelswoche gab es eine interessante Stimmrechtsmitteilung in Bezug auf die Wirecard-Aktie. Und zwar hat demnach der Aktionär BlackRock, Inc. den Anteil an Wirecard gemessen an den Stimmrechten von 5,55% auf 4,80% verringert. Wenn größere Aktionäre bestimmte meldepflichtige Schwellen über- oder hier eben unterschreiten, dann muss dies kommuniziert werden. Bedeutet dies, dass der Aktionär BlackRock, Inc. am Montag ...



