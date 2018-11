Wirecard-Aktie: Steigt der Kurs nun wieder an?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie befindet sich kurzfristig in einem Abwärtstrend. Eine Umkehr in einen neuen Aufwärtstrend oder einen Seitwärtstrend ist aber dennoch möglich. Der Kurs liegt seit einigen Tagen in der unteren Hälfte des Bollinger Bands, steigt jedoch wieder an. Im MACD bildet sich aktuell ein Kaufsignal. Dies könnte einen Trendwechsel indizieren. Der GD (38) und der GD (100) liegen nah beieinander und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.