Wirecard-Aktie: Spieglein, Spieglein an der Wand …

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wow, was ist die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) nur für ein innovatives Papier. Neben den zahlreichen Partnerschaften, die der innovative Zahlungsdienstleister bereits in diesem Jahr eintüten konnte, sind neuerdings auch viele innovative Themenfelder wie Biometrie in den Fokus der Investoren gerückt. Eine interessante Perspektive, die der innovative Zahlungsdienstleister auch durch solche strategischen Imperative bekommen könnte.

Am Dienstag dieser Woche wurde zudem ein neues innovatives Produkt aus dem Hause Wirecard bekannt. Ein Produkt, das den E-Commerce womöglich noch stärker in den Alltag der Kunden integrieren und für weiteres Wachstum stehen könnte. Schauen wir mal, was Investoren diesbezüglich wissen müssen.

Ein Spiegel als Verkaufsplattform

Wie Wirecard nun bekannt gegeben hat, hat das berühmt-berüchtigte Innovation Lab des Zahlungsdienstleisters nun ein neues Produkt fertiggestellt, das definitiv futuristisch klingt. Unter dem Titel Smart Mirror sollen Kunden, oder besser Verbraucher, künftig beim Blick in den Spiegel Bestellungen aufgeben können, was eine bemerkenswerte Neuerung in der Konsumwelt sein könnte. Aber zur Perspektive und Innovationskraft gleich ein bisschen mehr.

Über einen Spiegel, also wirklich über den Haushaltsgegenstand, sollen Kunden künftig eine Vielzahl von Informationen über Produkte erhalten können. Alternative Farben, andere Größen und weitere, zu einem Produkt passende Produkte sollen so künftig auf der großen Fläche eines Spiegels erscheinen können. Dadurch können Verbraucher quasi beim morgendlichen Zähneputzen oder Stylen ihre tagtäglichen Einkäufe erledigen. Bemerkenswert, da alles quasi auf dem großen Display eines Spiegels hervorragend abgebildet werden kann.

Ein wichtiges Merkmal dieses Spiegels ist – wie könnte es auch anders sein – natürlich das Bezahlen. Mithilfe eines Bezahlen-Buttons und durch das Scannen eines QR-Codes können Verbraucher recht einfach und natürlich digital ihre ausgewählte Ware auch bezahlen, was hierbei wohl ein Novum ist. Die jeweiligen Waren könnten zudem abgeholt oder natürlich nach Hause geliefert werden – ein insgesamt sehr bemerkenswerter Schritt.

Ein spannender Weg in den Alltag!

Denn wenn du mich fragst, könnte es der Bezahldienstleister auf diesem Weg quasi in den Alltag vieler Menschen schaffen. Ein Spiegel, sprich ein Haushaltsgegenstand, dürfte hierbei wesentliche Vorteile mit sich bringen. Speziell der tägliche Gebrauch und das daraus resultierende Verkaufspotenzial scheinen ein sehr geeigneter Weg zu sein. Er kommt zudem mit einem vorteilhaften großen Bildschirm daher und viele Menschen nutzen ihn bereits tagtäglich ohne eine derartige Funktion.

Wirecard könnte mit diesem Produkt, das jedoch zunächst ein Prototyp ist, der wichtige und – im wahrsten Sinne des Wortes – smarte Schritt in den Alltag vieler Konsumenten gelingen, bei dem sich der innovative Zahlungsdienstleister quasi als Abwickler vieler Alltagsgeschäfte jenseits der sonstigen digitalen Bestellvorgänge etabliert.

Zudem könnten durch den Verkauf der besagten Spiegel zusätzliche Umsätze durch ein Hardwaregeschäft entstehen, was ebenfalls nicht unerheblich sein könnte. Investoren sollten daher vielleicht sehr genau hinsehen, welche weiteren Schritte Wirecard in diesem spannenden Bereich noch unternimmt.

Innovation, Wachstum, Vision und Produkte stimmen!

Wenn du mich fragst, zeigt daher auch diese neue Meldung, dass bei Wirecard einfach vieles stimmt. Die Innovationen, egal ob Biometrie oder nun auch dieser Spiegel, das zahlenmäßige Wachstum, die Vision des Managements und auch die Produkte scheinen im Einklang zu sein. Das könnte möglicherweise ein wichtiger Indikator für den weiteren Verlauf dieser interessanten Wachstumsgeschichte sein.

Die positiven Meldungen scheinen also im Moment zu überwiegen. Investoren sollten entsprechend weiter den aufregenden operativen Kurs dieses jungen und dynamischen Unternehmens verfolgen – und natürlich genießen.

Ist Wirecard es wert zu kaufen? Wenn du in ein Unternehmen wie Wirecard investierst, dann solltest du besser die Zahlen verstehen und was sie dir sagen. Im Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" von The Motley Fool hat Analyst Bernd Schmid, 15 der wichtigsten Bilanzkennzahlen identifiziert, die du benötigst um herauszufinden, ob Wirecard wirklich gut aufgestellt ist oder ob das Unternehmen dabei ist, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Klick einfach hier, um diesen kostenlosen Bericht zu erhalten.



Vincent besitzt Aktien von Wirecard. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019