Wirecard-Aktie – Sondersitzung im Finanzausschuß!

Der Wirecard-Skandal zieht immer größere Kreise. So setzt der Finanzausschuss im Deutschen Bundestag eine Sondersitzung an. Zudem fordern einzelne Abgeordnete, dass auch Finanzminister Olaf Scholz zum Skandal gehört wird, ebenso wie Wirtschaftsminister Altmaier. Nun kann man das auch als politisches Geplänkel abtun – doch wichtig für den deutschen Finanzplatz und seine Reputation ist zu wissen, wer was zu welchem Zeitpunkt wusste ...



