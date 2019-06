Wirecard-Aktie: Sollte man sich diese Aktie ins Depot legen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Für die Wirecard-Aktie beginnt die neue Woche in einem leicht positiven Marktumfeld mit Kursgewinnen. Bis zum frühen Nachmittag legt das Papier 1,44 Prozent zu und bestätigt damit die Aufwärtstendenz der vergangenen Wochen. Die Erholungsbewegung läuft seit Ende März. Damals hatte die für Compliance-Fragen zuständige Anwaltskanzlei Rajah & Tann ihren Prüfbericht vorgelegt und die in der Financial Times vorgebrachten Betrugsvorwürfe entkräftet. Später ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



