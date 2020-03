Wirecard-Aktie: Sollte man jetzt zuschlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In einem wieder anziehenden Gesamtmarkt hat die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard am Dienstag deutliche Kursgewinne erzielt. Im Tagesverlauf verbesserte sich der Anteilsschein um mehr als 14 Prozent und stieg auf den höchsten Stand seit Ende vorletzter Woche. Damit hat sich der Wert auch wieder ganz dicht an die 100,00-Euro-Marke herangeschoben, die im Zuge des Corona-Crashs unterschritten wurde. Kann auch sie zurückerobert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



