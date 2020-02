Wirecard-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard sah sich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, falsche Angaben bei der Bilanzierung zu machen. Dem Unternehmen wurden Bilanzunregelmäßigkeiten zur Last gelegt. Hinter den Anschuldigungen stand dabei die Financial Times, die ihre Vorwürfe immer wieder erneuerte und den Kurs damit ein ums andere Mal in Schieflage brachte.

Das Management von Wirecard weist die Vorwürfe vehement zurück ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



