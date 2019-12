Wirecard-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie ist Anfang Dezember unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen in der Financial Times wegen der angeblichen Überwachung von Individuen angeklagt wurde. Vonseiten des Unternehmens folgte umgehend ein Dementi und die Anschuldigungen wurden zurückgewiesen, dennoch büßte der Anteilsschein in der Folge mehr als 12 Prozent seines Wertes ein. Knapp oberhalb der 100,00-Euro-Marke versuchen die Anleger den Kurs nun wieder zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



