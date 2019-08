Wirecard-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Am Montag gab der Kurs mehr als 2 Prozent nach und sackte auf 145,55 Euro ab. Am Mittwoch wird der Zahlungsdienstleister seinen Halbjahresfinanzbericht veröffentlichen. Dann wird sich zeigen, ob das Unternehmen seinen starken Wachstumskurs bestätigen kann. Sollte dies der Fall sein, könnte auch die Aktie zu neuem Leben erwachen, denn seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung