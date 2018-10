Wirecard-Aktie: So was hat es schon lange nicht mehr gegeben!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Mit weitem Abstand größter Verlierer in einem insgesamt schwächelnden DAX ist an diesem Montag die Aktie des Aschheimer Zahlungsdienstleisters Wirecard. Um satte 12 Prozent schicken die Anleger die Aktie in den Keller. Da werden fast schon Erinnerungen an die einstigen Shortseller-Attacken von Anfang 2016 wach. Nun gut, damals verlor die Aktie auf einen Schlag rund 30 Prozent an Wert. So weit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.