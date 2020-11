Wirecard Aktie: So gut, wie es geht?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Eins sei sicher – so Wirecard auf der eigenen Internetseite, Zitat: „Wir unterstützen Unternehmen weiterhin bestmöglich und stellen unsere Services wie gewohnt bereit“. In dem Kontext kann „bestmöglich“ und „wie gewohnt“ eine besondere Bedeutung haben in dem Sinne „so bestmöglich, wie es unter den Umständen eben geht“. Denn das Insolvenzverfahren läuft bekanntlich. Wer bei Wirecard in die Rubrik „Finanznachrichten“ schaut, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung