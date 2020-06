Wirecard Aktie: Der Skandal…- das ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat in den Augen einiger Analysten, Beobachter und mutmaßlich auch Investoren eine neue Enttäuschung parat. Am Donnerstag präsentierte das Unternehmen – allerdings angekündigt – lediglich ein Statement statt der Abschlusszahlen für das vergangene Jahr. Die Abschlusszahlen wurden verschoben. Am 18. Juni soll nun der Jahresabschluss präsentiert werden – die Gemüter könnten sich also beruhigen, so die Hoffnung einiger Analysten. Allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



