Wirecard-Aktie – Ein Skandal! Und jetzt?

Bei Wirecard zeichnet sich ein Riesen-Skandal ab! Die Aufsichtsbehörden als auch der Wirtschaftsprüfer haben katastrophal versagt. So zumindest sehen das die Experten! Und der Mann, der schon frühzeitig öffentlich gegen Wirecard die großen Fragezeichen aufgeworfen hat. Dan McCrum als Journalist der britischen Financial Times hatte in den vergangenen Jahren mehrfach über Ungereimtheiten im Umfeld und im Geschäftsmodel von Wirecard berichtet. Dan ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



