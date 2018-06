Wirecard-Aktie: Sind die Deutschen zu ängstlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Deutschen sind Freunde des Bargeldes, doch ist das wirklich der Grund dafür, dass sich Mobile Payment in Deutschland nicht so stark durchsetzt wie in anderen Regionen? Laut einer Umfrage, welche von Statista in Auftrag gegeben wurde, sind jedoch nur 12,4 Prozent der Befragten der Meinung, dass das geliebte Bargeld der Grund für die Scheu vor Mobile Payment sei. Die Mehrheit ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.