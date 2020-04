Wirecard Aktie: Sensationeller Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist immer wieder für eine Überraschung gut. Zur neuen Woche präsentierte das Unternehmen einen weiteren in einem bestimmten Sinn sensationellen Hammer. Denn das Unternehmen ist nun eine neue Kooperation eingegangen. Dabei ist weniger der Partner so überraschend, sondern vielmehr der Umstand, wie gut das Unternehmen auch in Krisenzeiten noch akquiriert.

Vorstandschef meldet sich

Wie fast immer meldete sich auch Vorstandschef Markus Braun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung