Wirecard Aktie: Ruhepause gesucht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Ist das nun lobenswert im Sinne von investigativen Journalisten, die kritisch recherchieren – oder geht es hier um eine Art von persönlichen Kleinkrieg? Das konnte man sich am Freitag fragen, als es wieder einen für Wirecard negativen Artikel in der Financial Times gab. Da geht es um die „problem partners“, also um die problematischen Partner von Wirecard – so der Artikel. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.