Wirecard Aktie: Mit Rückendeckung zu alter Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Feiertage sind vorbei – und die in den letzten Monaten strauchelnde Wirecard-Aktie erlebt einen Höhenflug, der sich sehen lassen kann. So legte das Papier am Mittwoch zeitweise knapp 10 Prozent zu und war damit in Schlagdistanz zur 140-Euro-Marke. Der Grund für die Euphorie: der japanische Internet-Riese Softbank.

Wie Wirecard am Mittwoch mitteilte, konnte man den Konzern aus Tokio als strategischen Partner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.