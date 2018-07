Wirecard Aktie: Reicht das für eine Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wie am Dienstag bekannt wurde, hat Wirecard schon wieder einen neuen Partner für seine Geschäfte gefunden. Diesmal handelt es sich dabei um den bulgarischen Telekommunikationsanbieter Telenor. Jener ist Teil der Telenor Group, welche in Europa und Asien über 170 Millionen Abonnenten für Mobildienste zählt. Wirecard soll jenen jetzt digitale Echtzeit-Lösungen für Bezahlsysteme ermöglichen. Unter anderem ist ab sofort die Zahlung per ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.