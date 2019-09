Wirecard Aktie: Prognose zur neuen Woche sehr günstig!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard steht nach Meinung von Analysten vor einer großartig verlaufenden neuen Woche. Der Durchbruch in den Aufwärtsmarsch ist gelungen. Die Aktie ist in einem starken Aufwärtstrend, der mittelfristig durchaus neue Allzeithochs bei fast 200 Euro erbringen kann. So sind weiterhin alle Bankanalysten davon überzeugt, der Wert sei in guter Verfassung: Etwa 90 % der Spezialisten haben die Aktie derzeit als „kaufenswert"



