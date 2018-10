Wirecard Aktie: Prognose bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Noch vor dem Investorentag in London bestätigte Wirecard am Dienstagmorgen seine Wachstumsziele und schrieb diese darüber hinaus bis ins Jahr 2025 fort. Der Umsatz des Unternehmens soll bis dahin auf über zehn Milliarden Euro wachsen, an Gewinn werden mindestens 3,3 Milliarden Euro erwartet. Im letzten Jahr lag der Umsatz noch bei 1,49 Milliarden Euro bei einem operativen Gewinn von 413 Millionen

Ein Beitrag von Robert Sasse.