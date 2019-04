Wirecard Aktie: Positiver Nachrichtenfluss!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es sieht derzeit so aus, als ob sich die Turbulenzen rund um die FT-Artikel in Bezug auf die Wirecard-Aktie (erstmal?) gelegt haben. Der Bereich 95/100 Euro hat sich als Boden gezeigt, und seitdem hat die Aktie wieder ordentlich Boden gutmachen können. Immerhin steht die Notierung aktuell rund 20% über dieser Marke. Was das operative Geschäft betrifft, da ging es zuletzt bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.