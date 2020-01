Wirecard Aktie: Personalwechsel!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Kurz vor dem Wochenende hatte Wirecard mitgeteilt, dass es einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats geben wird. Das ist natürlich nicht unbedeutend, denn schließlich geht es dabei darum, wer den Vorstand überwacht im Sinne von Aktionären und Arbeitnehmern. Also: Der derzeitige Vorsitzende des Aufsichtsrats (Wulf Matthias) tritt zurück. Beziehungsweise genauer gesagt: Das ist er schon, denn am Freitag hieß es, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung