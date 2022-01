Wirecard Aktie – OLG München macht Hoffnung. Fachanwalt sieht höhere Chancen. Update.

Was ist zu tun fragten sich viele Wirecard AG (ISIN: DE0007472060)-Anleger und sie fragten auch uns. Und mittlerweile hat sich einiges getan im vermutlich jahrelangen Ringen um eventuelle Entschädigungen für Aktionäre, Anleiheinhaber oder Investoren in Derivate auf Wirecard.

Wir wandten uns damals, als der „Wirecard-Betrug“ öffentlich wurde, an eine Münchener Kanzlei, die bekannt ist für entsprechende Fragestellungen mit geschädigten Privatanlegern im Kapitalmarkt. Seit dem Gespräch mit dem Rechtsanwalt Dr. Werner A. Meier, bei dem es um die Chancen potentielle Ansprüche, Risiken bei einer Rechtsverfolgung ging, haben sich neue Aspekte ergeben. UND VORAB MAN KANN IMMER NOCH FORDERUNGEN GELTEND MACHEN, Verjährung ist noch nicht eingetreten. Neben einigen Rückschlägen gibt es auch positives zu berichten von der Verfügung des 8. Zivilsenats des Münchener Oberlandesgerichts zu Wirecard. Und Dr. Meier war bereit unseren Lesern ein Update zu geben:

Wichtig ist zunächst, dass der 8. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München gute Erfolgsaussichten sieht und sich ferner in seiner Verfügung vom 20. Dezember 2021 – im Anschluss an den 3. Zivilsenat – ebenso für die Durchführung eines KapMuG-Verfahrens ausspricht. Der Senat hält eine sehr umfangreiche Beweisaufnahme für geboten. Anders als mit einem KapMuG-Verfahren lässt sich dies nicht sinnvoll bewerkstelligen.

Erfreulicherweise weist der Senat auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hin, dass ein Unternehmensbericht eine Anlagestimmung erzeugt, wenn bei solcher Bericht die Einschätzung eines Wertpapiers in Fachkreisen mitbestimmt. Es ist nicht entscheidend, ob der Anleger diesen Bericht gelesen oder gekannt hat. Nur allzu häufig wird dies von den Instanzgerichten verkannt. Umso wertvoller ist der Hinweis des Oberlandesgerichts München.

Ja, dies ist der Fall. Der Senat führt dies im Rahmen der Anlagestimmung an. Dies ist eine günstige Einschätzung für die Kläger. Bei anderen Gerichten haben es Kläger häufig sehr schwer, mit der Anlagestimmung zu argumentieren.

Unabhängig von einer positiven Anlagestimmung dürfte den Klägern ein entsprechender Erfahrungssatz aufgrund des gewöhnlichen Laufs der Dinge zugutekommen: Wenn die Umstände hinsichtlich des Testats bekannt gemacht worden wären, hätte ein durchschnittlicher Anleger von diesem Wert Abstand genommen, zumal eine Insolvenz drohte.

Auch eine Haftung aufgrund § 826 BGB kommt in Betracht, wenn der Wirtschaftsprüfer seine Aufgabe nachlässig erledigt hat; etwa durch unzureichende Ermittlungen oder Angaben ins Blaue hinein. Wenn das Landgericht aus eigener Sachkunde keine ausreichenden Festellungen treffen kann, wird es die Einholung eines Sachverständigengutachten anordnen müssen. Auch dies ist ein weiterer Hinweis, dass es vorzugswürdig sein dürfte, ein KapMuG-Verfahren durchzuführen.

Es stellt der Senat klar: Der Bericht des Untersuchungsausschusses des Bundestags zum Wirecard-Skandal darf für die Zivilverfahren verwendet werden. Das ist eine vorzügliche Erkenntnisquelle.

Durchaus. Es sind mehr als zehn Klagen vor dem Landgericht rechtshängig, öffentliche Kapitalmarktinformationen liegen nach Ansicht des Senats ebenso vor. Ansprüche aufgrund falschen Testats und aufgrund vorsätzlich sittenwidriger Schädigung sind KapMuG-fähig, wie der Senat ausführt.

Nein. Mir scheint der gesetzliche Haftungsausschluss nahezu unüberwindbar. Ich würde unverändert empfehlen, hiervon Abstand zu nehmen.

Überhaupt nicht. Die Ansprüche sind noch nicht verjährt. Wer sich jetzt anschließt, dessen Ansprüche können im KapMuG-Verfahren angemeldet werden, sobald dieses eröffnet sein wird.

Wir arbeiten seit über 15 Jahren mit einem sehr renommierten Prozessfinanzierer zusammen, der unverändert Verfahren finanziert. Dieser ist gerade im Feld der Anlegerklagen hochspezialisiert und wir haben allerbeste Erfahrungen mit ihm gemacht. Wenn unsere Mandanten diese Möglichkeit wünschen, fragen wir dort für sie an und stellen den Fall vor. Unser Mandant bekommt dann unverzüglich eine Stellungnahme, also eine Zusage, wenn die Voraussetzungen vorliegen.

