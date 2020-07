Wirecard-Aktie – Nur Verluste! Aktie ist Schrott!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die „Financial Times“ berichtete am Sonntag, dass die Luftbuchungen bei Wirecard letztlich dazu dienten, um Verluste im Kerngeschäft zu verdecken! Die von Wirecard kontrollierten Gesellschaften sollen in Europa und Amerika seit Jahren rote Zahlen, also Verluste erwirtschaft haben! So wäre laut Financial Times, die sich wiederum auf Anhänge zur Sonderbuchrpüfung von KPMG beruft, zum Beispiel in 2018 ein operativer Verlust der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



