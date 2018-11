Wirecard-Aktie: Nun wird es doch knapp!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard gab entgegen den Erwartungen am Mittwoch erneut nach. Es kam zu einem Abschlag von 5,0 %, was eine allgemeine Nervosität bezüglich des Aktienkurses verdeutlicht. Auf der anderen Seite befindet sich der Wert noch immer im Aufwärtstrend. Nach wie vor hat sich an den guten Aussichten nichts geändert, dennoch ist die Neigung zu Gewinnmitnahmen für viele Investoren ärgerlich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.