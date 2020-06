Wirecard-Aktie – Noch keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Skepsis im Markt überwiegt! Zumindest die der Profis und der institutionellen Anleger! So werfen Fonds und Vermögensverwalter die Wirecard-Aktie eher aus den Depots und nutzen Erholungen, um Bestände abzubauen. Schaut man sich jedoch in den Internet-Foren der privaten Anleger um, so scheint hier der Optimismus vor zu herrschen! Denn immerhin ist Wirecard ein Mitglied im DAX und kommt von Höchstständen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung