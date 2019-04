Wirecard Aktie: Neues Projekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Auch nach den Oster-Feiertagen ging es bei Wirecard mit dem positiven Nachrichtenfluss weiter – in Bezug auf die Nachrichten, die vom Unternehmen selber kamen. Bekanntlich hat Wirecard in den vorigen Monaten diverse neue Kunden bzw. Kooperationen melden können. So auch am Dienstag: Da eilte Wirecard mit, mit der indischen RBL Bank zusammenarbeiten zu wollen. Und zwar soll es in dem Fall ...

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.