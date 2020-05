Wirecard Aktie: Neues Kursziel nach diesem Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat einen unglaublichen Sprung nach vorne gemacht. Das Unternehmen konnte am Montag einen Gewinn von gut 7 % in den ersten Handelsstunden verbuchen und melden. Damit ist die Aktie aus Sicht der Analysten noch nicht über den Berg. Dennoch stellen sich neue Kursziele auf. Notierungen von mehr als 115 Euro seien wieder möglich. Hintergrund ist ein Beschluss, der weit in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



