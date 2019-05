Wirecard Aktie: Neues zu Indien!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es ist noch gar nicht so lange her, da konnten Wirecard-Aktien für Notierungen im zweistelligen Bereich (knapp unter 100 Euro) gekauft werden. Ende März war das der Fall. Inzwischen steht die Aktie deutlich über 50% höher. Das ist durchaus beachtlich für einen DAX-Titel, was Wirecard ja inzwischen ist! Zuletzt war der Nachrichtenfluss, der von Wirecard kam, auch durchaus positiv.



