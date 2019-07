Wirecard-Aktie: Neue strategische Partnerschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard wächst weiter und vereinbart am laufenden Band neue Partnerschaften. Am Dienstag wurde nun eine strategische Partnerschaft mit der cyan AG vereinbart. Bei der Kooperation geht es um Cyber-Security Lösungen für Banken und andere Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Eckpunkte der Partnerschaft sehen eine langfristige Kooperation, sowie eine Einbindung der cyan Security Lösung in die Wirecard Apps vor. Beide Unternehmen dürften von der Partnerschaft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



