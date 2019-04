Wirecard Aktie: Na dann – ein Hoch auf die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

2017 hatte die Elektronikhandelskette Media-Saturn gemeinsam mit dem im Silicon Valley sitzenden „Plug and Play Tech Center“ den sogenannten „Retailtech Hub“ gestartet. Im Rahmen der Initiative will man innovative Ideen finden und diese mithilfe von Pilotprojekten in die Handelsbranche übertragen.

Hierfür sollen etwa Start-ups im Rahmen eines Mentoring-Programms begleitet werden, um deren Wachstum voranzubringen. Im Mittelpunkt: sämtliche Bereiche längs der Wertschöpfungskette von Einzelhandel

Ein Beitrag von Marco Schnepf.