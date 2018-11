Wirecard-Aktie: Minimaler Aufschwung – was heißt das?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte am Donnerstag den Aufschwung vom Mittwoch mitnehmen. Es ging allerdings nur geringfügig nach oben, sodass sich am grundsätzlichen Problem für den Wert nichts ändert. Der Titel konnte in den vergangenen Sitzungen den charttechnisch angedeuteten Abwärtstrend nicht entscheidend auffangen. Eventuell aber sieht es nun besser aus, so die Meinung der Chartanalysten. Der Wert konnte immerhin in den beiden vergangenen Sitzungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.