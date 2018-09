Wirecard-Aktie: Mieser Auftakt, gute Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat am Montag einen mauen Start in die neue Woche erlebt. Dennoch zeigt sich das TecDAX-Unternehmen in bester Verfassung. Der charttechnische Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Die Aktie schiebt sich entlang einer steilen Aufwärtstrendgeraden in Richtung 200 Euro und könnte anschließend auch Kurs auf 250 Euro nehmen. Die Kursdynamik ist exzellent und wird durch Gewinnmitnahmen wie am Montag überhaupt nicht tangiert.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.