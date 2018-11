Wirecard Aktie: Markus Braun setzt sich zur Wehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Vor Kurzem sorgten negative Analystenberichte über Wirecard für einiges an Aufsehen. Eine Studie von Merrill Lynch sprach Anfang November davon, dass lediglich fünf der 100 größten Online-Shops in Deutschland Wirecard als Zahlungsdienstleister nutzen würden. Das ließ Zweifel an der starken Marktstellung von Wirecard sowie dem weiteren Wachstum aufkommen.

Wirecard-Chef Markus Braun tritt diesen und ähnlichen Berichten jetzt entgegen und sprach gegenüber dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.