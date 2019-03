Wirecard-Aktie: Lohnt sich der Aktienkauf beim FinTech-Unternehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Was war das doch für eine tolle Sache. Die Wirecard AG, einer der weltweit führenden, digitalen Zahlungsanbieter wurde am 24. September 2018 in den Deutschen Aktienindex (DAX) aufgenommen. Die Wirecard-Aktie hatte zu diesem Zeitpunkt ein Allzeithoch bei 199,30 Euro zu verzeichnen. Doch es sollte nicht so gut laufen wie geplant und spekuliert: am 24.09.2018 schloss die Aktie bei 182,50 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Thomas Schmied.