Wirecard-Aktie: Letzte Chance zum Einstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat am Dienstag fortgesetzt, was wir an dieser Stelle bereits erwartet hatten. Der Wert macht sich auf den Weg nach oben. Und zwar fast ungebremst, wie die Chartanalysten nach einem weiteren Plus von 2 % verkünden. Lediglich die Hürde von 150 Euro könne den Titel jetzt davon abhalten, in die nächste Stufe des charttechnischen Aufwärtstrends überzugehen. Dabei könnte schnell ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.