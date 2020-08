Wirecard Aktie: Kurzfristig im Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie kann am heutigen Vormittag mit einem Plus von 8,93 Euro auf sich aufmerksam machen und gehört damit zur Mittagszeit zu den stärksten Aktien am deutschen Aktienmarkt. Es setzt sich damit die gestern auf dem Niveau von 1,11 Euro gestartete Aufwärtsbewegung fort.

Sie überwand in der Zwischenzeit den EMA50 auf Stundenbasis und erreichte heute kurz nach der Eröffnung ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung