Wirecard Aktie: Kredite per App!

Wirecard plant derzeit, seinen Kunden bequem über eine App Zugang zu Kleinkrediten zu geben. Das berichtete Wirecard-Chef Markus Braun am Samstag im „Spiegel“. Als Beispiel nennt er einen Pizzabäcker, der mit Wirecard kooperiert und kurzfristig einen neuen Ofen braucht. Dieser könnte den dafür nötigen Kredit dann einfach über die App von Wirecard bekommen. Allerdings strebt Wirecard nicht an, in Konkurrenz zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!