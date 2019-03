Wirecard Aktie: Kommt es nun zum Abwärtstrend?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Im Chartbild der Wirecard Aktie gab es am Anfang des Jahres einen kleinen Aufstieg, dieser wurde jedoch nach kurzer Zeit beendet und es brach ein Abwärtstrend aus. Die SMAs laufen derzeit nach unten und zeigten in letzter Zeit drei Verkaufssignale an. Der Kurs liegt bei 105 € und ist um 0,3 % gestiegen. Die SMAs liegen über dem Kurswert. Der MACD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.