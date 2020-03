Wirecard Aktie: Knaller zum Wochenbeginn!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard wartete am Montag zum Auftakt eines Abverkaufsfestes an den Börsen mit einer „frohen Botschaft“ auf – alles im Griff. Trotz Corona sei man zuversichtlich, die Ziele zu erreichen, so der CEO Dr. Markus Braun über Twitter. Die Börsen teilten die Ansicht nicht ganz und schickten auch Wirecard zunächst in den Keller. Hier gilt es zwischen einem Panik-Modus und einer nachhaltigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung