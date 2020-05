Wirecard Aktie: Ein Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard steht in der neuen Woche wieder vor einem Ausbruch nach oben. Am Freitagabend in den letzten Handelsstunden konnte das Papier auf LS seinen Kurs radikal steigern. Bis zu 12 % sind die Notierungen nach oben geklettert. Dahinter steckt offenbar genau ein Knall.

Wirecard: Vorstand neu

Der Vorstand wird sukzessive neu umgestaltet. Der bisherige CEO Markus Braun verliert an Zugriff. Er wird offenbar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



